"الربيعة": ذكرى يوم التأسيس تبعثُ الفخرَ في نفوس المواطنين وتؤكّد العمقَ التاريخي للدولة

وقال "الربيعة": ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م الموافق 1139هـ؛ تبعث الفخرَ والاعتزازَ في نفوس المواطنين، وتؤكّد العمقَ التاريخي والجذورَ الراسخة للدولة منذ انطلاقها؛ حيث قامت على ثوابت ومبادئ متينة، وحقَّقت الوحدةَ بعد الفرقة، وأرستْ دعائم الأمن، وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ازْدانَ بالإنجازات التنموية المتلاحقة، والنهضة الشاملة، وفقًا لرؤية المملكة 2030 الثاقبة والطموحة، التي وضعت أساسَ التقدُّم الحضاري والاقتصادي للدولة في جميع الميادين، وارتقت بالوطن والمواطنين نحو العُلا.