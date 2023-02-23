"الربيعة": ذكرى يوم التأسيس تبعثُ الفخرَ في نفوس المواطنين وتؤكّد العمقَ التاريخي للدولة

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ التهانيَ والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال "الربيعة": ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م الموافق 1139هـ؛ تبعث الفخرَ والاعتزازَ في نفوس المواطنين، وتؤكّد العمقَ التاريخي والجذورَ الراسخة للدولة منذ انطلاقها؛ حيث قامت على ثوابت ومبادئ متينة، وحقَّقت الوحدةَ بعد الفرقة، وأرستْ دعائم الأمن، وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ازْدانَ بالإنجازات التنموية المتلاحقة، والنهضة الشاملة، وفقًا لرؤية المملكة 2030 الثاقبة والطموحة، التي وضعت أساسَ التقدُّم الحضاري والاقتصادي للدولة في جميع الميادين، وارتقت بالوطن والمواطنين نحو العُلا.
وفي ختام تصريحه، سأل اللهَ عز وجل أن يحفظَ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينَهما لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديمَ على بلادنا نعمةَ الأمن والاستقرار والرخاء، وتحقيق الطموحات كافة.