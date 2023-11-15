شركة HakTrak تستعرض خدماتها ومنتجاتها في مؤتمر "بلاك هات"

الجدير بالذكر أن معرض ومؤتمر BlackHat فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 1997م، حيث تعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقبلة للمهتمين فيه، وقد بدأت كفعالية سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد من دول العالم.