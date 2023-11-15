شركة HakTrak تستعرض خدماتها ومنتجاتها في مؤتمر "بلاك هات"

تشارك شركة HakTrak للأمن السيبراني، الشركة السعودية الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير والخدمات في مجال الأمن السيبراني، في مؤتمر "BlackHat" العالمي الأضخم في مجال الأمن السيبراني، والذي يعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 14 - 16 أكتوبر.
وتستعرض شركة HakTrak في جناحها في المعرض الذي جذب عددًا كبيرًا من الزوار منتجاتها المتعددة والمطورة محليًا، وكذلك خدماتها في هذا المجال والتي تغطي كافة خدمات الأمن السيبراني.
ومن جانبه، فقد تحدث الرئيس المؤسس للشركة الدكتور أحمد القحطاني عن المنتجات والحلول التي تقدمها HakTrak وعن باكورة منتجات الأمن السيبراني المطورة محليًا في عدة مسارات، والتي تشمل اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية، وكذلك منتجات التحليل الذكي للمخاطر وكذلك منتجات الحوكمة والامتثال.
الجدير بالذكر أن معرض ومؤتمر BlackHat فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 1997م، حيث تعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقبلة للمهتمين فيه، وقد بدأت كفعالية سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد من دول العالم.