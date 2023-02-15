فلاورد حاضرة في ملتقى سوق المال السعودي

شاركت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة ، في ملتقى سوق المال السعودية 2023 المقام تحت رعاية معالي السيد/ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية والمنظّم من قبل مجموعة تداول السعودية في الرياض، المملكة العربية السعودية.
واجتمع أعضاء إدارة فلاورد بمجموعة واسعة من المستثمرين والجهات الرقابية والمحللين الماليين، وتناقشوا عن جاذبية السوق السعودي للاستثمار والطرح العام ومتطلبات الإدراج والحوكمة، إلى جانب اتجاه الشركات إلى اعتماد معايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة المؤسسات.
ولاقت خطط فلاورد للطرح العام صدى إيجابي من قبل الجهات الرقابية والمستثمرين والمحللين الماليين التي كانت قد أعلنت عنها خلال مشاركتها في مؤتمر "LEAP 2023" الأسبوع الماضي في الحلقة النقاشية تحت عنوان "الطريق إلى الاكتتاب العام: آفاق التخارج للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مع الشريك العام في STV، السيد/ أحمد النعيمي، ورئيس الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية ”تداول“، السيد/ نايف العذل.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن سعداء بحضور ملتقى السوق المالية السعودية ونشكر القائمين عليه على دعوتهم الكريمة للمشاركة في حدث بهذه الأهمية. تمر فلاورد في هذه الفترة بمرحلة محورية من رحلتها بالأخص بعد الإعلان عن خططنا لطرح الشركة للاكتتاب العام الأسبوع الماضي. نحن فخورون وسعداء بردة الفعل الإيجابية التي حظينا بها من قبل جميع من قابلناهم في الملتقى؛ ونود التأكيد بأننا بدأنا بالفعل بالتحضير لطرح الشركة في السوق المالية حيث استحدثنا لجنة الطرح العام في مجلس الإدارة مع زملائي السيد/ أحمد النعيمي من STV و السيد/ نيكولاس فارحي عضو مجلس الإدارة المستقل لنبدأ بالعمل جدياً نحو تحقيق هذا الهدف. نود أن نشكر كل من شجعنا وآمن بنا ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة من رحلتنا مليئة بالنجاحات التي اعتدنا عليها."
وكانت فلاورد قد أعلنت عن إغلاق جولتها الاستثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار بقيادة كل من شركة الجزيرة كابيتال و Rainwater Partners وSTV خلال المؤتمر التقني "LEAP" في الرياض، بالإضافة إلى مشاركتها بركن خاص طوال فترة المؤتمر استقبلت به مختلف زوار المؤتمر.