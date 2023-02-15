فلاورد حاضرة في ملتقى سوق المال السعودي

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن سعداء بحضور ملتقى السوق المالية السعودية ونشكر القائمين عليه على دعوتهم الكريمة للمشاركة في حدث بهذه الأهمية. تمر فلاورد في هذه الفترة بمرحلة محورية من رحلتها بالأخص بعد الإعلان عن خططنا لطرح الشركة للاكتتاب العام الأسبوع الماضي. نحن فخورون وسعداء بردة الفعل الإيجابية التي حظينا بها من قبل جميع من قابلناهم في الملتقى؛ ونود التأكيد بأننا بدأنا بالفعل بالتحضير لطرح الشركة في السوق المالية حيث استحدثنا لجنة الطرح العام في مجلس الإدارة مع زملائي السيد/ أحمد النعيمي من STV و السيد/ نيكولاس فارحي عضو مجلس الإدارة المستقل لنبدأ بالعمل جدياً نحو تحقيق هذا الهدف. نود أن نشكر كل من شجعنا وآمن بنا ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة من رحلتنا مليئة بالنجاحات التي اعتدنا عليها."