عجيب.. "المسند": ليس لقرب الأرض من الشمس أو بُعدها أثر يُذكر على تعاقب الفصول الـ4!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من "العجيب أن كوكب الأرض أقربُ ما يكون من الشمس في فصل الشتاء الشمالي؛ وذلك في العشر الأولى من يناير؛ فتكون الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 ملايين كم مقارنة بموقعها في 3 يوليو (ذروة الصيف)، وأبعد ما تكون الشمس من الأرض في فصل الصيف الشمالي في العشر الأولى من يوليو، والفارق بين النقطتين 3% أي 5 ملايين كم.