عجيب.. "المسند": ليس لقرب الأرض من الشمس أو بُعدها أثر يُذكر على تعاقب الفصول الـ4!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه ليس لقرب الأرض من الشمس أو بعدها أي أثر يُذكر على تعاقب الفصول الأربعة خلال السنة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من "العجيب أن كوكب الأرض أقربُ ما يكون من الشمس في فصل الشتاء الشمالي؛ وذلك في العشر الأولى من يناير؛ فتكون الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 ملايين كم مقارنة بموقعها في 3 يوليو (ذروة الصيف)، وأبعد ما تكون الشمس من الأرض في فصل الصيف الشمالي في العشر الأولى من يوليو، والفارق بين النقطتين 3% أي 5 ملايين كم.
وأضاف: "هذا الفرق القليل لا يشكّل أهمية في التأثير على درجة الحرارة؛ وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة، والشتاء في يوليو، ولكن مَيَلان محور الأرض هو العامل المتسبب في تعاقب الفصول خلال العام، ومن ثم تغير درجة الحرارة بين ارتفاع وانخفاض؛ وهو أمر إيجابي للإنسان والحيوانات والنباتات، بل وحتى للجمادات".
وفي الختام، قال "المسند": "جاء هذا في سياق التأمل في خلق الله {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض}، وفي سياق التفكر في قدرة الله وفضله على الناس {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض}".