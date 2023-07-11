حجاج يشيدون بالتطور اللافت للتوسعات والأعمال التطويرية في الحرمين والمشاعر

وعبّر الحاج خالد محمد إسماعيل، من اليمن، عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة التي وجدها وعائلته منذ وصولهم إلى المملكة ضمن وفود بعثة الحج اليمنية، بداية من منفذ الوديعة حتى وصولهم إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ثم انتقالهم إلى المدينة المنوّرة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، داعياً الله تعالى أن يجزي جميع العاملين على خدمة حجاج بيت الله خير الجزاء، نظير جهودهم وخدماتهم المتميزة للجميع.