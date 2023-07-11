حجاج يشيدون بالتطور اللافت للتوسعات والأعمال التطويرية في الحرمين والمشاعر

ثمّن عددٌ من ضيوف الرحمن الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بخدمة الحجاج في المدينة المنوّرة لرعايتهم وتقديم كافة التسهيلات التي يسّرت أداءهم العبادات، وسهولة التنقل بين مساكنهم والمسجد النبوي والجوامع الكبرى والمعالم التاريخية في المدينة المنوّرة.
وأعرب الحاج عصام مجاهد، من اليمن، عن شعوره بالراحة والطمأنينة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج، مقدماً شكره للجهات المسؤولة عن أعمال الحج ومندوبيها الذين يجتهدون في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم، في سبيل راحة الحاج.
وعبّر الحاج خالد محمد إسماعيل، من اليمن، عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة التي وجدها وعائلته منذ وصولهم إلى المملكة ضمن وفود بعثة الحج اليمنية، بداية من منفذ الوديعة حتى وصولهم إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ثم انتقالهم إلى المدينة المنوّرة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، داعياً الله تعالى أن يجزي جميع العاملين على خدمة حجاج بيت الله خير الجزاء، نظير جهودهم وخدماتهم المتميزة للجميع.
من جهته، ثمّن الحاج طارق عباس، من جمهورية مصر العربية، الخدمات المميزة التي يجدها ضيوف الرحمن، مبيناً أن هذه ثاني زيارة له للمملكة ما بين أداء العُمرة والحج، مشيراً إلى أنه لاحظ تطوراً لافتاً في التوسعات والأعمال التطويرية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة التي تُقدم الغالي والنفيس لخدمة الإسلام والمسلمين.
كما قدّم الحاج محمد جمعة، من مصر، الذي أدى فريضة الحج للمرة الأولى، شكره وتقديره للقيادة على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات وتجنيد الطاقات والإمكانات من أجل راحة وطمأنينة الحجاج ليؤدوا عباداتهم بيسر وسهولة.