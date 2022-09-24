القضاء السعودي.. قفزات نوعية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030

ويؤكد المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" أن "ما نشهده اليوم من قفزات نوعية في مرفق القضاء تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م إنما هو امتداد لما أولاه قادة هذه البلاد على مَرّ العصور للقضاء، منذ عهد المؤسس، ثم عهود أبنائه من بعده؛ إذ حظي بالعناية به على مَرّ السنوات، وهو يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة على جميع الأصعدة".