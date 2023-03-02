كيف تستفيد من "خدمة العيادات عن بُعد"؟ "الصحة" توضح وتكشف المميزات

كشفت وزارة الصحة، معلومات عدة عن "خدمة العيادات عن بُعد"؛ مبينة ماهيتها ومميزاتها وكيفية الاستفادة منها بكل يسر.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن خدمة العيادات عن بُعد "تمكّن المستفيد من الحصول على الرعاية الطبية، وحضور موعد مع الطبيب عن بُعد من خلال تطبيق صحتي".
وعن مميزات الخدمة، قالت "الصحة": "تقليل الجهد والوقت اللازميْن للحصول على الخدمة الصحية، والحد من احتمالية التعرض للعدوى، وتسهيل الالتزام بالمواعيد".
وعلى صعيد ماهية الاستفادة من الخدمة، بيّنت "الصحة" أنه ينبغي "حجز موعد عن بُعد عبر تطبيق "صحتي" في حال توفرت الخدمة في المركز الصحي"؛ مشيرة إلى أنه في حالة الحجز "تصل رسالة نصية للمستفيد بتفاصيل الموعد، بالإضافة لرابط الموعد عن بُعد".