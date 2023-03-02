كيف تستفيد من "خدمة العيادات عن بُعد"؟ "الصحة" توضح وتكشف المميزات

وعلى صعيد ماهية الاستفادة من الخدمة، بيّنت "الصحة" أنه ينبغي "حجز موعد عن بُعد عبر تطبيق "صحتي" في حال توفرت الخدمة في المركز الصحي"؛ مشيرة إلى أنه في حالة الحجز "تصل رسالة نصية للمستفيد بتفاصيل الموعد، بالإضافة لرابط الموعد عن بُعد".