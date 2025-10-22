المعهد الوطني لأبحاث الصحة ومجموعة فقيه للرعاية الصحية يحتفلان بإطلاق أول وحدة أبحاث سريرية في القطاع الصحي الخاص

في خطوة مهمة تعكس الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، نظم المعهد الوطني لأبحاث الصحة (SNIH) بالتعاون مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية (FCG) ورشة عمل حول تعزيز الأبحاث السريرية وتدشين وحدة التجارب السريرية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة برئاسة كلاً من سعادة الأستاذ الدكتور فارس العنزي، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وسعادة الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مؤكدان على أهمية هذه الخطوة في تمكين القطاع الخاص من أن يكون شريكاً رئيساً في منظومة البحث الوطني.