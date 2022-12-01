"مملكة تونغا" تعلن دعمها ملف استضافة المملكة لإكسبو الرياض 2030

أعلنت وزيرة الخارجية والسياحة في مملكة تونغا "فيكيتامويلوا أوتويكامان"، عن دعم بلادها ملف استضافة المملكة لإكسبو الرياض 2030.
جاء ذلك عقب لقائها بوزير السياحة أحمد الخطيب؛ وذلك في ختام زيارتها إلى المملكة لحضور القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأشار بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في تونغا إلى التوافق في رؤى الحكومتين لسياسات التنمية المستدامة وتطوير قطاع السياحة والسفر.
وعقدت أوتويكاماناو، اليوم في الرياض، اجتماعًا ثنائيًّا مع "الخطيب"؛ حيث أكدت دعم حكومة بلادها للمملكة لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030.
وأوضح البيان أن "تونغا والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ عام 2020، كما أن كلا البلدين يشتركان في العديد من القواسم المشتركة: كلاهما مملكتان، وتسعيان إلى تحسين سبل عيش شعوبهما، مع التركيز على معالجة أزمة المناخ والتعافي من التحديات التي سببتها جائحة 19 COVID، وتعزيز السياحة وتحسين الاقتصاد والتبادل الثقافي.
وأشادت وزيرة الخارجية السياحة في تونغا بالجهود القيادية التي أظهرتها المملكة العربية السعودية لتعزيز صناعة السياحة فيها والخطة الطموحة لجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
وقالت: "من الواضح خلال زيارتي أن الحكومة السعودية ملتزمة بتعزيز الاستدامة والاستثمارات في البنية التحتية الذكية والسليمة، بيئيًّا والذي يضع المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية رائدة في التنمية المسؤولة والنمو".