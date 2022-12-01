"مملكة تونغا" تعلن دعمها ملف استضافة المملكة لإكسبو الرياض 2030

وأوضح البيان أن "تونغا والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ عام 2020، كما أن كلا البلدين يشتركان في العديد من القواسم المشتركة: كلاهما مملكتان، وتسعيان إلى تحسين سبل عيش شعوبهما، مع التركيز على معالجة أزمة المناخ والتعافي من التحديات التي سببتها جائحة 19 COVID، وتعزيز السياحة وتحسين الاقتصاد والتبادل الثقافي.