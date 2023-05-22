اتفاقية تعاون بين "التدريب التقني" والاتحاد السعودي للرياضة للجميع

ونوّه إلى أن هذا تبلور على نحو واضح في رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية الرياضة، ووضعت أهدافًا طموحة لتنمية قطاع الرياضة في المملكة والارتقاء به، من ضمنها رفع نسبة ممارسي الرياضة وتحسين جودة أنشطتها، وتشجيع مختلف أنواع الألعاب الرياضية من أجل تحقيق التميز فيها على المستويين المحلي والعالمي.