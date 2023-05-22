اتفاقية تعاون بين "التدريب التقني" والاتحاد السعودي للرياضة للجميع

وقّع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون، في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين، بما يحقق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة.
وجاء ضمن بنود الاتفاقية العمل على إطلاق برامج ومبادرات رياضية لمشاركة كلا الجنسين بمختلف الأعمار من منسوبي المؤسسة، والعمل على تهيئة المرافق الرياضية المتخصصة داخل منشآت المؤسسة، وخلق جيل مهيأ بدنيًا وصحيًا وذهنيًا وقادرًا على تلبية احتياجات وطنه في التنمية والبناء، وفقًا للبرامج الحديثة للاتحاد.
وقال الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تمتلك صالات رياضية داخل المنشآت التدريبية وتعمل على تنفيذ أنشطة رياضية للجنسين، وتحفز المنسوبين من مدربين ومتدربين على المشاركة والتفاعل عبر إطلاق برامج رياضية متنوعة.
وأضاف أنه اختتم قبل أيام دوري كأس المؤسسة لكرة القدم، والذي شهد حماسًا ومتابعة من الجميع، كما تشارك متدربات المؤسسة في الألعاب الرياضية التي تنظم بشكل دوري داخل المنشآت التدريبية.
وأوضح أن المؤسسة تحرص عبر برامج الأنشطة المختلفة على تعميق مفهوم الرياضة وتهيئة منشآتها التدريبية بالمرافق الرياضية المتخصصة؛ لتحقيق حياة صحية ومستدامة ترتقي لتطلعات متدربيها ومنسوبيها، متطلعًا إلى أن تحقق هذه الاتفاقية مستهدفاتها، بإذن الله.
وأكد "الفهيد" أن ذلك امتداد لحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على أن تُولَى الرياضة اهتمامًا ورعاية بالغين.
ونوّه إلى أن هذا تبلور على نحو واضح في رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية الرياضة، ووضعت أهدافًا طموحة لتنمية قطاع الرياضة في المملكة والارتقاء به، من ضمنها رفع نسبة ممارسي الرياضة وتحسين جودة أنشطتها، وتشجيع مختلف أنواع الألعاب الرياضية من أجل تحقيق التميز فيها على المستويين المحلي والعالمي.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال الأمير "خالد": نسعى من خلال الاتفاقية إلى نشر الثقافة الرياضية لدى منسوبي المؤسسة بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية.
وأضاف: كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى بناء مجتمع صحي وحيوي، عبر تفعيل المبادرات والبرامج التوعوية، التي نسعى من خلالها لزيادة حجم النشاط البدني والمشاركة المجتمعية، بطرق مبتكرة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، أحد أهــداف رؤية المملكة 2030.