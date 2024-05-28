"البديوي": الإعلام الخليجي يؤدي دورًا مؤثرًا ورئيسيًا في مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن منتدى الإعلام العربي يعد أحد أهم المنتديات الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الإعلامي، ومواكبًا بشكل مستمر لمستجدات الساحة الإعلامية، ومنصة لتكريم الرواد والرموز، مشدداً على أن مواجهة التحديات التي يشكلها الإعلام الحديث والتعامل مع انعكاساته، هي مسؤولية مشتركة يتوجب على الجميع التصدي لها، والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، خلال الفترة 28 - 29 مايو 2024م، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال البديوي: "منتدى الإعلام العربي أصبح منارة للفكر والإبداع في الإعلام العربي، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار وتبادل الأفكار حول مستقبل الإعلام في منطقتنا", حيث يجمع هذا الحدث نخبة من العقول والمواهب في عالم الإعلام، لدعم الإعلام وتوفير بيئة مثالية لنموه وازدهاره، وتعزيز الحوار الهادف إلى النهوض بالأوطان وتنمية العقول.
وأفاد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤمن بأهمية التنوع والحوار وبناء العلاقات على أسس السلام والوئام، ولا سيما وأن التاريخ الحضاري للأمتين العربية والإسلامية في الخليج العربي يكتسي بقيم إنسانية نبيلة عابرة للزمان والمكان، حيث تتقاطع حضارته العتيقة مع مدنيّته الحاضرة بنسيج متناسق مع تقنيات المستقبل، حتى صارت دول الخليج ملتقى القارات والحضارات، وصانعة للمبادرات العالمية وصمام أمان وسلام للعالم أجمع، مما جعل العالم يختارها مرارًا وتكرارًا لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية المحورية والهامة في مجالات متنوعة.
وأضاف: "الإعلام الخليجي يؤدي دورًا مؤثرًا ورئيسيًا في مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته، بفضل دعم قادة دول المجلس للإعلام كركيزة أساسية في الرؤى المستقبلية الطموحة، الذي شمل حرية الحوار وتبادل الآراء وتعزيز النقد البناء، وتمكين الشباب وإفساح المجال للمرأة لقيادة المؤسسات الإعلامية.
واختتم قائلاً: " بالرغم من التحديات المستقبلية الماثلة أمام دول الخليج, تم تشريع وسن العديد من التنظيمات والتشريعات، بشأن المحتوى الإعلامي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني في المجالات الإعلامية، ورسمت دول المجلس رؤيتها وإستراتيجياتها الشاملة لدور الإعلام وأهميته، لضمان أن يكون الإعلام ليس فقط ناقلًا للأخبار، بل مؤثرًا إيجابيًا في تشكيل مستقبل مجتمعاتنا، لا سيما وأننا نؤمن بأهمية الحاجة إلى إعلام عربي بأهداف مشتركة وموحدة يلبي تطلعات شعوبه".