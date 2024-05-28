"البديوي": الإعلام الخليجي يؤدي دورًا مؤثرًا ورئيسيًا في مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن منتدى الإعلام العربي يعد أحد أهم المنتديات الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الإعلامي، ومواكبًا بشكل مستمر لمستجدات الساحة الإعلامية، ومنصة لتكريم الرواد والرموز، مشدداً على أن مواجهة التحديات التي يشكلها الإعلام الحديث والتعامل مع انعكاساته، هي مسؤولية مشتركة يتوجب على الجميع التصدي لها، والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.