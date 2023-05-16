"تقني الرياض" تقيم المعرض التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

وأشار "المقبل" إلى أن المشاركة في ذلك إنما هو واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا وقد ينقذ حياة من قد تزل قدمه للسير في هذا الطريق الشائك الذي يؤدي إلى التهلكة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أبناءه وبناته وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.