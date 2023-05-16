"تقني الرياض" تقيم المعرض التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء ٢٦ شوال ١٤٤٤هـ معرضًا توعويًا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك في مقر الكلية التقنية للبنات بالرياض بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وتفصيلاً، صاحب المعرض إقامة ورشة عمل بعنوان "المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع" استهدفت زوار المعرض، كما تم إقامة دورة تثقيفية عن الصحة النفسية وأهميتها في اكتساب المهارات الحياتية وذلك بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية.
من جانب آخر، أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن إقامة هذا المعرض الذي بلغ عدد زواره ١٥٠٠ زائر والورش المصاحبة يعد امتدادًا للجهود المبذولة في تفعيل مبادرة "حماية" بالتزامن مع الحملة الأمنية التي يقوم بها رجال أمننا حفظهم الله في التصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وأشار "المقبل" إلى أن المشاركة في ذلك إنما هو واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا وقد ينقذ حياة من قد تزل قدمه للسير في هذا الطريق الشائك الذي يؤدي إلى التهلكة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أبناءه وبناته وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.
وأعربت مساعد مدير عام الإدارة عميدة الكلية أسماء حكمي بدورها عن سرورها بإتاحة الفرصة للكلية لاستضافة المعرض وشكرها للجهود المبذولة من الجميع لتفعيل مبادرة حماية وسعادتها بالأثر الذي تركه المعرض والورش المصاحبة في نفوس الحضور، متمنيةً للجميع السلامة الدائمة والحياة الكريمة على هذه الأرض الطاهرة.