"الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يُذكّر بمواقع يُمنع فيها ممارسة الصيد

وحددت اللائحة المناطق المحظور الصيد فيها؛ ومن بينها داخل حدود الحرمين الشريفين وحدود المدن والقرى وفي المناطق التراثية والرطبة ومحيطها، والمناطق المحمية الرسمية، وأراضي الغطاء النباتي، والطرقات العامة والفرعية ومحيطها، وحرم الشاطئ والشريط الساحلي حتى مسافة 20 كيلومترًا، والحدود البرية للمملكة.