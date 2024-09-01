"الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يُذكّر بمواقع يُمنع فيها ممارسة الصيد

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حددت مواقع يُمنع فيها ممارسة الصيد، خلال المواسم المعلنة لهذا الغرض.
وأضاف المركز أنه يتوجب على الصيادين مراعاة ذلك لتجنب أي مخالفات، وضمان ممارسة الصيد بشكل مسؤول وقانوني.
وحددت اللائحة المناطق المحظور الصيد فيها؛ ومن بينها داخل حدود الحرمين الشريفين وحدود المدن والقرى وفي المناطق التراثية والرطبة ومحيطها، والمناطق المحمية الرسمية، وأراضي الغطاء النباتي، والطرقات العامة والفرعية ومحيطها، وحرم الشاطئ والشريط الساحلي حتى مسافة 20 كيلومترًا، والحدود البرية للمملكة.
يُذكر أن موسم الصيد انطلق، اليوم الأحد، ويستمر حتى 31 يناير 2025، بتنظيم محدث، وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان سابق، أن الوسائل المسموح باستخدامها في الصيد هذا الموسم هي البنادق الهوائية (الساكتون) والصقور.
وبيّن الوسائل المحظور استخدامها، وهي: الأسلحة النارية، وآلات النداء والتسجيل، والمواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، واستخدام شباك الصيد، والسموم، والغاز، والدخان، والآلات الكهربائية.
وتابع: "يمنع استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة، ويمنع مطاردة الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة".