"السياحة والمطاعم" بالصدارة.. "التجارة" تكشف عن نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات بنسبة 866%

وساهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.