تنبيهات الأرصاد تُواعد 8 مناطق: أمطار خفيفة لمتوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة وعوالق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران وعسير والشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض لعوالق ترابية، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 إلى 5 كم). وتشمل الحالة التي تمتد حتى التاسعة من صباح الثلاثاء كلاً من الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات، إضافة لأتربة مثارة حتى السابعة مساء في الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية ومحافظات أخرى.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية (من 3 إلى 5 كم)، بدءًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء الثلاثاء. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى أمطار خفيفة من الثانية عشرة صباح الثلاثاء حتى الثامنة مساء بكل من النماص وبلقرن وتنومة، وللسابعة مساء بكل من الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.
ونبه المركز منطقة جازان لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة التي تبدأ الثانية عشرة صباح الثلاثاء حتى السابعة مساء كلاً من الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية (من 3 إلى 5 كم). وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية (1 إلى 3 كم)، وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية وبدر والمهد ووادي الفرع، وتستمر من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.
وفي منطقة مكة المكرمة نبه الأرصاد لحالة أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية (من 1 إلى 3 كم) من السابعة صباحًا حتى السادسة مساء، بكل من الجموم والكامل وخليص ورهاط ومدركة والخرمة والمويه وتربة ورنيه. ومن الثامنة صباحًا في ثول ورابغ وجدة والعاصمة المقدسة وبحرة.
ونبّه "الأرصاد" منطقة نجران لحالة أمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتستمر للسابعة مساء في بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. فيما تشهد شرورة تأثيرات مصاحبة، تشمل جريان السيول وتجمع المياه وتساقط البرد، إضافة إلى أمطار متوسطة حتى السادسة صباحًا.
وفي تبوك تستمر حالة الأتربة المثارة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء بكل من الوجه وأملج بتأثيرات مصاحبة، تشمل رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية (1 إلى 3 كم)، وارتفاعًا بالأمواج.