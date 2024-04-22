تنبيهات الأرصاد تُواعد 8 مناطق: أمطار خفيفة لمتوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة وعوالق

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية (من 3 إلى 5 كم)، بدءًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء الثلاثاء. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى أمطار خفيفة من الثانية عشرة صباح الثلاثاء حتى الثامنة مساء بكل من النماص وبلقرن وتنومة، وللسابعة مساء بكل من الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.