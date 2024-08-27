جازان تشهد توقيع أكبر عقد استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال لمشروع "واجهة زان البحرية"

من جانبه أوضح ‏أمين منطقة جيزان المهندس يحيى الغزواني، أن مشروع "واجهة زان البحرية" يقع على واجهة الغروب شمال جازان، ويمتدّ على مساحة 300 ألف متر مربع. يتضمّن المشروع مواقع ترفيهية وسياحية وتجارية وسكنية، ويعتبر العقد الأول من نوعه؛ حيث يمتدّ لمدة خمسين عامًا؛ مما يمثّل فرصة استثمارية نوعية.