جازان تشهد توقيع أكبر عقد استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال لمشروع "واجهة زان البحرية"

اطّلع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، في مقر الإمارة اليوم، على تفاصيل مشروع "واجهة زان البحرية" الذي يمثل أكبر عقد استثماري في المنطقة.
وتمّ خلال اللقاء توقيع العقد مع أمانة جازان لصالح شركة السليمان العقارية، بتكلفة إنشائية تجاوزت 1.2 مليار ريال، وقيمة إيجارية تقارب 400 مليون ريال، بحضور أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني.
وأشاد نائب أمير المنطقة بالدعم السخي الذي تحظى به منطقة جازان من القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ مما ساهم في تحويلها إلى واحدة من الوجهات الاقتصادية والسياحية البارزة بفضل مقوماتها الطبيعية والاقتصادية والتراثية.
واستعرض الأميرُ محمد بن عبد العزيز الخططَ والآليات التي تتبنّاها أمانة منطقة جازان في طرح فرص استثمارية دورية، لتحقيق أهداف التنمية القطاعية وتعزيز الاستثمارات في المنطقة، مؤكِّدًا أن هذه الفرص متاحة عبر بوابة "فرص" للاستثمار البلدي، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.
من جانبه أوضح أمين منطقة جيزان المهندس يحيى الغزواني، أن مشروع "واجهة زان البحرية" يقع على واجهة الغروب شمال جازان، ويمتدّ على مساحة 300 ألف متر مربع. يتضمّن المشروع مواقع ترفيهية وسياحية وتجارية وسكنية، ويعتبر العقد الأول من نوعه؛ حيث يمتدّ لمدة خمسين عامًا؛ مما يمثّل فرصة استثمارية نوعية.
وأشار المهندس الغزواني إلى دعم أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ مما جعل المنطقة وجهة استثمارية جذابة.