"الموارد البشرية" بالرياض تحتفي بمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي

اشتمل الحفل على عديد الفقرات المسرحية والاستعراضية والأناشيد التي شارك فيها مستفيدو مراكز ودور الإيواء واستعرض الحفل بعض القصص والنماذج الملهمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تفوقوا وبرزوا في شتى المجالات كما احتوت الفعاليات على معرض مصاحب يظهر الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وشارك فيه كل من؛ القسم المهني بتأهيل القدس وتأهيل الملز للإناث وتأهيل الدرعية للإناث ووحدات الخدمات المساندة بالرياض والدرعية.