وزير الثقافة يلتقي المبتعثين في لندن ويؤكد دعم القيادة لتنمية القدرات البشرية في المجالات الثقافية

التقى وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج الابتعاث الثقافي، على هامش زيارته الرسمية للمملكة المتحدة؛ لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون القائم مع الجهات الثقافية.