وزير الثقافة يلتقي المبتعثين في لندن ويؤكد دعم القيادة لتنمية القدرات البشرية في المجالات الثقافية
التقى وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج الابتعاث الثقافي، على هامش زيارته الرسمية للمملكة المتحدة؛ لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون القائم مع الجهات الثقافية.
وأكد وزير الثقافة خلال حديثه للمبتعثين دعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية، وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.
حضر اللقاء مبتعثون لمرحلة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في التصميم، والآداب واللغات واللغويات، والمتاحف، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والموسيقى، وعلم التراث والآثار، والفنون البصرية، في أعرق الجامعات البريطانية. كما شهد اللقاء حوارًا بين قيادات وزارة الثقافة والطلاب المبتعثين ضمن برنامج الابتعاث الثقافي.
وكانت وزارة الثقافة قد أدرجت 118 مؤسسة تعليمية إلى قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي؛ ليصل عدد المؤسسات التعليمية التي يدعمها البرنامج إلى 278 مؤسسة تعليمية في 15 دولة حول العالم.
وتأتي الجامعات البريطانية كثاني أكبر وجهة للمبتعثين ضمن مبادرات الابتعاث الثقافي، من ضمنها مدرسة مانشستر للعمارة، وجامعة أوكسفورد، وجامعة كامبردج، وكلية لندن الجامعية، وجامعة الفنون المرموقة بلندن.. وغيرها.
وكرمت وزارة الثقافة في 22 من أغسطس الماضي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الثقافي في الرياض، برعاية من وزير الثقافة.
يُذكر أن وزارة الثقافة أطلقت برنامج الابتعاث الثقافي ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة في عام 2019، تحت مظلة رؤية السعودية 2030؛ لتتيح فرصة دراسة عدد من التخصصات الثقافية للطلبة السعوديين في أعرق الجامعات العالمية.
ويتيح البرنامج دراسة الفنون البصرية، وصناعة الأفلام، والموسيقى، والمسرح، والآداب واللغات واللغويات، وعلم التراث والآثار، وفنون الطهي، والتصميم، وتصميم الأزياء، وفنون العمارة، والمتاحف، والمكتبات، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، والمحتوى الرقمي.