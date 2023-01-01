أمانة المدينة المنورة تعلن عن "مسابقة التصميم العمرانية"

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم عن إطلاق "مسابقة التصميم العمرانية"، التي تهدف إلى إشراك المختصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين في تصميم إحدى المناطق غير المنظمة في المدينة المنورة، وتقديم الدراسات والحلول التنظيمية المعمارية لتطوير الموقع.