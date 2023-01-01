أمانة المدينة المنورة تعلن عن "مسابقة التصميم العمرانية"

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم عن إطلاق "مسابقة التصميم العمرانية"، التي تهدف إلى إشراك المختصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين في تصميم إحدى المناطق غير المنظمة في المدينة المنورة، وتقديم الدراسات والحلول التنظيمية المعمارية لتطوير الموقع.
ودعت أمانة المدينة المنورة المبدعين في مختلف المجالات الهندسية للمشاركة في المسابقة، التي ترتكز على تطوير هوية معمارية خاصة بالموقع المستهدف بما يتماشى مع تراث وهوية المدينة المنورة، من خلال إطلاق عنان الإبداع لكل المشاركين لطرح أفكارهم مقابل جوائز مالية قيمة.
وتهدف المسابقة إلى تطوير وتحسين الموقع المستهدف من خلال تصميم المخطط العام، وتصميم مسارات الحركة الرئيسية للمركبات والمشاة، وتوفير ساحات عامة وخلق أماكن ترفيهية ومواقع استثمارية، واستغلال الأراضي الفضاء ضمن النطاق المستهدف.
وأكدت الأمانة أن المسابقة ستثري التنوع في التصاميم المعمارية للمدينة المنورة، وتعزز من المشاركة المجتمعية من في تحسين المشهد الحضري للمناطق الغير المنظمة، ويمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة والاطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني