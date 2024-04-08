تدشين فعالية "مكة تعايدنا" ثاني أيام عيد الفطر المبارك في حي حراء الثقافي

وتضم الفعالية أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا، تشمل جميع فئات سكان وزوَّار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.