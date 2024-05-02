"زرقاء اليمامة".. أوبرا تتبع مسيرة امرأة عربية ترى على مسافة 3 أيام

يشار إلى أن العمل من تأليف الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، وأداء الفنانين السعوديين خيران الزهراني وسوسن البهيتي وريماز عقبي، مع مجموعة من الأسماء العالمية البارزة؛ منهم مغنية الميزو سوبرانو الشهيرة السيدة سارة كونولي، وأليكساندر ستيفانوفسكي، وأميليا وورزون، وسيرينا فارنوكيا، وباريد كاتالدو، وجورج فون بيرغن، وتولى الإخراج الفني للعمل إيفان فوكشيفيتش، والمخرج المسرحي للأوبرا دانييل فينزي باسكا، بينما يتولى بابلو جونزاليز قيادة أوركسترا دريسدن سينفونيكر مع كورال الجوقة الفيلهارمونية التشيكية.