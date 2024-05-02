"زرقاء اليمامة".. أوبرا تتبع مسيرة امرأة عربية ترى على مسافة 3 أيام

شهدت المملكة تقديم أول أوبرا سعودية والأكبر عربياً (زرقاء اليمامة)؛ حيث تسرد قصة إحدى أشهر نساء العرب، المرأة الحكيمة المتحدّرة من قبيلة جديس، التي أرشدت قومها إلى بر الأمان في ظل أحداث ملحمية تُنذر بأخطار عظيمة.
ففي مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أدى نجوم عالميون ومواهب سعودية صاعدة عملاً أوبرالياً باللغة العربية، يجسد كاتب نصه الشاعر والمؤلف السعودي صالح زمانان قصة زاخرة بالتشويق والتراجيديا، ويتناول حياة امرأة تحذِّر قبيلتها من خطر ماحق، عقب ما فعلوه بالملك عمليق، رجل ظالم من (طسم)، وإحدى الشخصيات الرئيسية، وقد ظهر بجبروته وحاشيته الهائلة القادرة على البطش بمخالفي أوامره، لا سيما بني جديس.
"الحب يحييكم... الحب ينقذكم".. بهذه الكلمات تغنّى الفنانون للتعبير عن حكاية مليئة بالمواقف والأحداث الدرامية، واللحظات الشاعرية، لتصور أحوال الإنسان في مواجهة التحديات والمواقف العصيبة، فالحب وحده قادر على إنقاذ القبيلتين من خلاف نشب بينهما، واختُتم بنهاية مأساوية طوت صفحتهما في تاريخ العرب وضمتهما لركبان العرب البائدة.
وتختتم أوبرا (زرقاء اليمامة) عروضها يوم السبت 4 مايو المقبل، لتقدم بذلك 10 عروض أوبرالية من إنتاج هيئة المسرح والفنون الأدائية؛ حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى تقديم أعمال نوعية تصعد بمجال المسرح وطنياً ودولياً، كما يخدم العمل أيضاً كمنصة لتمكين عدد من المواهب السعودية الصاعدة وإتاحة المجال لها للعمل سوياً مع أسماء عالمية رائدة.
يشار إلى أن العمل من تأليف الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، وأداء الفنانين السعوديين خيران الزهراني وسوسن البهيتي وريماز عقبي، مع مجموعة من الأسماء العالمية البارزة؛ منهم مغنية الميزو سوبرانو الشهيرة السيدة سارة كونولي، وأليكساندر ستيفانوفسكي، وأميليا وورزون، وسيرينا فارنوكيا، وباريد كاتالدو، وجورج فون بيرغن، وتولى الإخراج الفني للعمل إيفان فوكشيفيتش، والمخرج المسرحي للأوبرا دانييل فينزي باسكا، بينما يتولى بابلو جونزاليز قيادة أوركسترا دريسدن سينفونيكر مع كورال الجوقة الفيلهارمونية التشيكية.