الراجحي: 70% من مستهدفات "الموارد البشرية" تحققت ومشاركة المرأة ترتفع إلى 34.5%

في خطوة لافتة، كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن منظومة الوزارة تشارك في 8 برامج من برامج رؤية المملكة 2030، وتعمل على تحقيق 26 هدفًا إستراتيجيًا من خلال أكثر من 100 مبادرة، أُنجز منها أكثر من 70%.
وأوضح معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026، أن أبرز منجزات سوق العمل تحققت عبر إستراتيجية سوق العمل التي أطلقتها الوزارة في عام 2020، حيث تم تنفيذ 92% من مستهدفاتها، وأسهم ذلك في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كانت 12% في عام 2019، متجاوزًا مستهدف الرؤية البالغ 7% في عام 2030.
وأشار إلى أن المنظومة حققت منجزات نوعية في تمكين الفئات المستحقة وتعزيز إسهام القطاع غير الربحي، بفضل دعم القيادة الرشيدة، بما يترجم مستهدفات رؤية 2030.
وبيّن أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 2.5 مليون موظف وموظفة، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34.5%، مقابل 23% في عام 2019، مؤكدًا أن هذه التحولات تعكس نضج سوق العمل الوطني.
كما أشار إلى إصدار أكثر من 30 قرارًا في مجال التوطين المهني في تخصصات نوعية مثل الهندسة والمحاسبة والصيدلة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السعوديين العاملين في هذه المهن بأكثر من 100%، وتصل في بعضها إلى 300%.
وفي مجال التدريب وتنمية القدرات، قال الراجحي إن الحملة الوطنية للتدريب "وعد" وفّرت أكثر من مليوني فرصة تدريبية من أصل 4.5 ملايين مستهدف حتى عام 2028، وأُطلقت "مسرّعة المهارات" لتأهيل 300 ألف مواطن حتى عام 2027، فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 1.5 مليون مواطن ومواطنة، بدعم تخطى 3.8 مليارات ريال.
وأشار إلى أن المنظومة تنفذ أكثر من 127 برنامجًا اجتماعيًا بالشراكة مع الجهات الحكومية، بإجمالي إنفاق سنوي يفوق 120 مليار ريال، من أبرزها "برنامج حساب المواطن"، الذي صدر توجيه بتمديده مع الدعم الإضافي حتى نهاية 2026.
وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قدم تمويلات تجاوزت 44.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، استفاد منها أكثر من 567 ألف مواطن ومواطنة.
وتحدث عن إطلاق مبادرة "عيادات التمكين" الإستراتيجية في سبع مناطق لرفع جودة حياة أفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة في التنمية، حيث قُدّمت خدماتها هذا العام لنحو 89 ألف مستفيد، ضمن حزمة تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والمالية، والرعاية الصحية، والدعم السكني، والإرشاد المهني.
وفي القطاع غير الربحي، بيّن أن عدد المنظمات تجاوز 7 آلاف منظمة بنسبة نمو 370% مقارنة بعام 2017، وبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 140 ألف موظف. كما أُصدر أكثر من 15 ألف ترخيص لجمع التبرعات لصالح 2,700 جمعية منذ عام 2022، بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال في عام 2024، بزيادة 40% مقارنة بـ2022.
كما لفت إلى أن برنامج "سخاء" حقق مساهمات تجاوزت 13 مليار ريال، ونفذ 60 مشروعًا تنمويًا استفاد منها أكثر من 450 ألف مستفيد، وبلغ عدد المتطوعين 1.2 مليون متطوع، محققين بذلك مستهدف الرؤية قبل موعده بست سنوات.
وفي ختام حديثه، أكد الراجحي أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستواصل العمل لتحقيق مستهدفات وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء وبنات الوطن.