الراجحي: 70% من مستهدفات "الموارد البشرية" تحققت ومشاركة المرأة ترتفع إلى 34.5%

وأوضح معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026، أن أبرز منجزات سوق العمل تحققت عبر إستراتيجية سوق العمل التي أطلقتها الوزارة في عام 2020، حيث تم تنفيذ 92% من مستهدفاتها، وأسهم ذلك في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كانت 12% في عام 2019، متجاوزًا مستهدف الرؤية البالغ 7% في عام 2030.