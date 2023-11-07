فريق طبي بجامعة الملك سعود يدرس التحليل البروتيني لأنسجة الغدة الدرقية

توصلت دراسة بحثية قام بها فريق طبي في وحدة أبحاث البروتينات بالمركز الجامعي لأبحاث السمنة بكلية الطب بجامعة الملك سعود، إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين الأنسجة المستخلصة من الغدد المتضخمة والأنسجة المستخلصة من الغدد الطبيعية، كما حدد تحليل المعلوماتية الحيوية باستخدام تحليل المسار وجود خللٍ في تنظيم مسارات الإشارات المرتبطة بـ ERK1/2 وجلوتاثيون بيروكسيديز وغيرها من المسارات المرتبطة باضطرابات نظام الغدد الصم والأورام.