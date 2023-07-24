مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "خمسيني" مصاب بجلطة قلبية حادة بالشريان التاجي

وقال د. الشهري أن المريض وصل المستشفى وهو يشكو من آلام حادة في الصدر،مع تباطؤ بضربات القلب، فتم على الفور اخضاعه لتخطيط القلب، وبينت النتائج أنه مصاب بجلطة حادة في الشريان التاجي الأيمن، وبعد تشخيص الحالة تم ادخاله مباشرة إلى الإنعاش القلبي ومنحه الأدوية المسيلة للدم ثم نُقل لمختبر القسطرة القلبية، حيث أجريت له عملية قسطرة طارئة تم فيها إزالة الجلطة ولله الحمد، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي، وكل ذلك تم في وقت قياسي لم يتجاوز "60" دقيقة من لحظة صوله إلى مركز الطوارئ، ولاحقاً نقله من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، ومن ثم إلى غرفة التنويم التي أمضى فيها "48" ساعة، محاطاً بعناية طبية حثيثة إلى أن تحسنت حالته وخرج إلى منزله.