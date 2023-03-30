"العجمي": المملكة تسير بخطى ثابتة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات

وذكر أن "علاقة المملكة مع دول المنظمة هي التي لعبت دورًا كبيرًا في ذلك، حيث تتكون المنظمة من عدة دول هي الصين وروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فعلاقة المملكة مع هذه الدول علاقة متميزة، وقد قامت الصين بالعمل على انضمام المملكة لهذه المنظمة، وهي منظمة تساعد على التعاون في مجالات متعددة ومختلفة أهمها التعاون السياسي والأمني والاقتصادي وأهداف تلك المنظمة تتعلق بتلك الدول من حيث التعاون الأمني والعمل على مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وكذلك التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، وقد تأسست تلك المنظمة عام 2001 ولها دور مميز ومهم جدًا هو التنسيق بين الأعضاء في المواقف السياسية المختلفة حتى تكون متوافقة مع بعضها بعضًا" .