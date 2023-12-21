محليات

"الجوازات" ضمن أفضل 5 جهات في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتحول الرقمي 2023

موقعها ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية حكومية في سرعة التحميل على الأجهزة المحمولة
"الجوازات" ضمن أفضل 5 جهات في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتحول الرقمي 2023

حققت المديرية العامة للجوازات المركز الخامس ضمن أفضل الجهات الحكومية في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى مرحلة التكامل؛ وذلك بحسب تقرير قياس التحول الرقمي الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية في ملتقى الحكومة الرقمية 2023م.

وجاء موقع الجوازات الإلكتروني ضمن أفضل (10) مواقع إلكترونية حكومية في سرعة التحميل على الأجهزة المحمولة؛ وفق تقرير كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي الصادر من الهيئة.

ويأتي هذا التقدم ليؤكد استمرار المديرية العامة للجوازات في تطوير ودعم مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

المديرية العامة للجوازات
ملتقى الحكومة الرقمية 2023

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org