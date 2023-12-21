"الجوازات" ضمن أفضل 5 جهات في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتحول الرقمي 2023

حققت المديرية العامة للجوازات المركز الخامس ضمن أفضل الجهات الحكومية في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى مرحلة التكامل؛ وذلك بحسب تقرير قياس التحول الرقمي الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية في ملتقى الحكومة الرقمية 2023م.