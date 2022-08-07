محليات

وصول "الحازمي" مصاب تايلاند إلى الرياض بعد نقله بالإخلاء الطبي الجوي

بدأت إجراءات استكمال علاجه بمستشفى عبدالرحمن بن مشاري بالعاصمة
المصاب عبدالعزيز الحازمي يتلقى الرعاية الطبية
المصاب عبدالعزيز الحازمي يتلقى الرعاية الطبية
عيسى الحربي
عيسى الحربي

وصل الإخلاء الطبي الجوي السعودي للرياض ناقلاً المواطن الذي كان قد سقط في قبو بمملكة تايلاند؛ وتعرَّض لإصابة إثر ذلك. وبدأت إجراءات استكمال علاج المواطن المصاب في مستشفى عبدالرحمن بن مشاري بالعاصمة.

وتفصيلاً، قال ذوو المواطن عبدالعزيز الحازمي في حديث لـ"سبق": جرى نقل ابننا المصاب إلى السعودية؛ ونرفع الشكر لقيادة السعودية على ما تم تقديمه له من خدمة ورعاية.

وتجري حاليًا الفحوصات والإجراءات الطبية لاستكمال علاجه؛ إذ تعرَّض لكسور عدة في جسده، وإصابة في الرأس؛ فقد إثرها الوعي لمدة، ثم بدأ يعود له الوعي تدريجيًّا.

تايلاند
الرياض
الإخلاء الطبي السعودي
الإخلاء الطبي الجوي السعودي
مستشفى عبدالرحمن بن مشاري

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