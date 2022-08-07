وصول "الحازمي" مصاب تايلاند إلى الرياض بعد نقله بالإخلاء الطبي الجوي

وتجري حاليًا الفحوصات والإجراءات الطبية لاستكمال علاجه؛ إذ تعرَّض لكسور عدة في جسده، وإصابة في الرأس؛ فقد إثرها الوعي لمدة، ثم بدأ يعود له الوعي تدريجيًّا.