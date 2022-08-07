وصول "الحازمي" مصاب تايلاند إلى الرياض بعد نقله بالإخلاء الطبي الجوي

وصل الإخلاء الطبي الجوي السعودي للرياض ناقلاً المواطن الذي كان قد سقط في قبو بمملكة تايلاند؛ وتعرَّض لإصابة إثر ذلك. وبدأت إجراءات استكمال علاج المواطن المصاب في مستشفى عبدالرحمن بن مشاري بالعاصمة.
وتفصيلاً، قال ذوو المواطن عبدالعزيز الحازمي في حديث لـ"سبق": جرى نقل ابننا المصاب إلى السعودية؛ ونرفع الشكر لقيادة السعودية على ما تم تقديمه له من خدمة ورعاية.
وتجري حاليًا الفحوصات والإجراءات الطبية لاستكمال علاجه؛ إذ تعرَّض لكسور عدة في جسده، وإصابة في الرأس؛ فقد إثرها الوعي لمدة، ثم بدأ يعود له الوعي تدريجيًّا.