استمرار استقبال الطلبات لمبادرة تمويل رأس المال العامل لاستيراد الشعير والذرة الصفراء

أعلن صندوق التنمية الزراعية، استمرار استقبال الطلبات لمبادرة تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي، وتشمل المنتجات الزراعية (الشعير، والذرة الصفراء)؛ داعيًا الشركات إلى التقديم الآن للحصول على التمويل.