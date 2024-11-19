وزير الحج والعمرة: الترتيبات التنظيمية للحرمين الشريفين ستنعكس إيجابًا على تطوير الخدمات لضيوف الرحمن

رفع وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد أن هذه الموافقة ستنعكس إيجابًا على تطوير وتحسين الخدمات لضيوف الرحمن ، معبرًا عن فخره واعتزازه بخدمة الحرمين وقاصديهما.