وزير الحج والعمرة: اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات خلال موسم حج 1443هـ

يُذكر أن عمليات التفويج لموسم حج العام الجاري 1443هـ بدأت مسبقًا عبر نقاط عدة في المطارات الجوية والميناء البحري وعدد من المنافذ البرية، بالاعتماد على وسائل التقنية المتقدمة، ضمن خطط منظمة، وأوقات متفرقة، وأماكن متنوعة؛ ليصل ضيوف الرحمن بسلام آمنين إلى مشعر عرفات. وتستمر عمليات التفويج في المشاعر المقدسة، والمنافذ، وتبدأ من منافذ القدوم، ثم التنقل بين المدن، وطواف القدوم، والتروية، والتصعيد، والإفاضة، والنفرة.