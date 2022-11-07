بشارة خير.. المملكة تستقبل أول حالة ماطرة رئيسة وواسعة على هذه المناطق

وفي التفاصيل، يتوقع أن تشتد الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء متمثلة بأجزاء من جازان وعسير بما في ذلك المناطق الساحلية منها، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة وتكون هذه الأمطار غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.