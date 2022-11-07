بشارة خير.. المملكة تستقبل أول حالة ماطرة رئيسة وواسعة على هذه المناطق

تشير الخرائط الجوية والناتجة عما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية توقعات ببداية تأثر المملكة بحالة ماطرة تتميز بطول فترة تأثيرها وتعم مناطق واسعة من المملكة، ومرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، الأمر الذي يرفع من احتمالية تشكل السيول في بعض المناطق.
وفي التفاصيل، يتوقع أن تشتد الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء متمثلة بأجزاء من جازان وعسير بما في ذلك المناطق الساحلية منها، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة وتكون هذه الأمطار غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.
وبحسب المختصين في مركز "طقس العرب" يتوقع أن تبدأ الحالة الماطرة بالتأثير على المملكة تدريجيًا مع ساعات نهار يوم الخميس، بحيث تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من محافظة رفحاء ومناطق حفر الباطن وحائل والقصيم والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح المُثيرة للموجات الغبارية بشكلٍ محلي ومؤقت.
ويتوقع أيضًا أن تشتد الاضطرابات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، لتشمل أجزاءً واسعة من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة وبشكلٍ أقل المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال منطقة الرياض وحفر الباطن والجوف وتبوك.
وتأتي هذه الأجواء نتيجة اندفاع حوض علوي بارد من الشمال، بالتزامن مع استجابة فعّالة لِمنخفض البحر الأحمر واندفاع تيارات مشبعة بالرطوبة في طبقات الجو المختلفة، ويعني ذلك توافر العديد من الظروف الجوية وعوامل رفع الهواء الميكانيكية "الجبال" والديناميكية "حوض علوي بارد في الشمال"، وتعمل هذه العوامل الجوية مجتمعة بمشيئة الله إلى تشكل سحب رعدية كثيفة مع نهاية الأسبوع الحالي.