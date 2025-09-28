إحالة 20 موضوعًا إلى جدول أعمال مجلس الشورى بينها تقارير لبنك المنشآت وصندوق الموارد البشرية

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الثاني من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.