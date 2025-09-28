إحالة 20 موضوعًا إلى جدول أعمال مجلس الشورى بينها تقارير لبنك المنشآت وصندوق الموارد البشرية

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الثاني من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وأحالت الهيئة العامة إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة 20 موضوعًا درستها اللجان المتخصصة، من بينها التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445هـ / 1446هـ، كما أقرت إحالة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ذاته.
كما أحالت الهيئة إلى المجلس التقرير السنوي لجامعة حائل للعام الجامعي 2024م، والتقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445هـ / 1446هـ، إلى جانب التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي نفسه.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدد من تقارير لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات متعددة، إضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بمشروعات أنظمة، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في جلساته العامة القادمة.
يُذكر أن الهيئة العامة لمجلس الشورى، وفقًا لقواعد عمل المجلس وإجراءاته ولائحته الداخلية، تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من الجوانب الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض، ووضع جدول أعمال الجلسات، إضافة إلى اختصاصات أخرى نصّت عليها قواعد وإجراءات عمل المجلس.