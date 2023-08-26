"فربما صحت الأجسام بالعلل".. "المسند": لحرائق الغابات فوائد وللتعمُّد أهداف!

وأوضح "المسند"؛ أن الخالق -عزّ وجلّ- قدّر أن تحترق الغابات طبيعياً قبل مجيء الإنسان عبر عوامل طبيعية، مثل الصواعق وغيرها، وهذا الاحتراق الدوري عملية صحية حيوية تحتاج إليها الغابات بين الحين والآخر عبر دورة طبيعية؛ لتجديد نشاطها، وإعادة حيويتها ولتزيل بعض النباتات الضعيفة والمتنافسة في أرض الغابة ولتنظيفها من المواد العضوية الميتة (الهشيم) التي قد تخنق نمو النباتات الصغيرة والجديدة، ولحرق بعض الحشرات التي تتغذّى على الأشجار.