"المديفر": التحديات التي يواجهها قطاع المعادن تتطلّب تعاونًا دوليًّا واسعًا

وقدم المزيد من التفاصيل حول الجهود التي بُذلت في سبيل تحويل قطاع التعدين في المملكة، التي تمثلت في البدء بتدشين أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة "700,000" كيلومتر مربع من الدرع العربي، معلنًا أنه سيتمّ الانتهاء من 30 من أعماله بحلول شهر ديسمبر المقبل، بينما جرى إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يتّسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى المبادئ الجديدة للاستدامة البيئية والاجتماعية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة لتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.