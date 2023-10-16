"الصمعاني" يدعو إلى مزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل القضائي العربي

وأكد خلال كلمته في الاجتماع حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ تأسيس جامعة الدول العربية على دعمها، والتعاون المستمر لتعزيز العمل المشترك بين أعضائها؛ بما يساعد على التطوير في شتى المجالات بما فيها المجال العدلي.