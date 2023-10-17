"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يُنوِّه بالجهود المبذولة لضمان وفرة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة

وتابع المجلس التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثالث من عام 2023، والذي تضمن إحصائيات دقيقة لمستويات إنجاز الجهات الممثلة للمجلس لمهامها والتكليفات المسندة إليها؛ حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإنجاز عن المجلس واللجان التابعة له خلال الربع الثالث، مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري، ومواصلة ارتفاع عدد الجهات التي حقّقت أعلى من "98%" في مؤشرات الأداء.