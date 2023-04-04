تقلبات جوية وأمطار رعدية في جنوب غرب وغرب المملكة اعتباراً من الأربعاء

في التفاصيل، يُتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء -بمشيئة الله-، وتبدأ السحب الرُكامية الرعدية بالتكاثر على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرّمة، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، كما يُحتمل امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاءٍ من منطقة نجران.