تقلبات جوية وأمطار رعدية في جنوب غرب وغرب المملكة اعتباراً من الأربعاء

يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار والمطورة لدى "مركز طقس العرب الإقليمي" بتزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.
وبالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نُلاحظ عبوراً لموجة علوية عبر أجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لِمُنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب، وهذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في عديدٍ من المناطق.
في التفاصيل، يُتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء -بمشيئة الله-، وتبدأ السحب الرُكامية الرعدية بالتكاثر على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرّمة، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، كما يُحتمل امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاءٍ من منطقة نجران.
ويشتد نشاط السحب الرُكامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية يوم الخميس، بإذن الله، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة على أجزاءٍ مُختلفة من: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، بما فيها مدينة الطائف وجنوب المدينة المنوّرة، وتترافق هذه الأمطار بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد، ما يؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.