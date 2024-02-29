بعد تساؤلات كثيرة.. ‏"تقويم التعليم": لم يحدّد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه لم يحدّد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية "التخصصي" حتى الآن، وسط تساؤلات من مترقّبي النتائج حول مواعيد إعلانها.
وكانت قد أعلنت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب إتاحةَ فرصتَيْن لاختبار الرخصة المهنية التعليمية "التربوي العام"، وفرصتَيْن لاختبار الرخصة المهنية التعليمية "التخصصي"، خلال عام 2024.
ووفق إعلان سابق: فإن الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما فستكون في الربع الرابع من العام ذاته.
وكانت قد ازدادت التساؤلات في الأيام الماضية حول موعد إعلان نتائج الاختبار التخصصي للرخصة المهنية، فيما أشارت الهيئة إلى عدم إعلان الموعد حتى هذه الساعة.