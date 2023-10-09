خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 730 لغمًا في أراضي اليمن

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية بيحان، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و45 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية المندب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية صبر، ولغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 417 ألفاً و833 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.