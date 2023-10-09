خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 730 لغمًا في أراضي اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023م، من انتزاع 730 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و105 ألغام مضادة للدبابات، و 617 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 125 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و7 ألغام مضادة للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس.
وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوادي، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و85 لغمًا مضادًا للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حريب، و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان.
وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية بيحان، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و45 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية المندب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية صبر، ولغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 417 ألفاً و833 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.