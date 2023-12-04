تبسيط وتسهيل العمليات.. "السعودية للشحن" تعلن تعاوناً إستراتيجياً ثلاثياً لإدارة شحنات التجارة الإلكترونية

تأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في هذه المناطق الرئيسة، مما يعزّز كفاءة عمليات تسليم سلع التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، إضافة إلى التزام "السعودية للشحن" الراسخ بتعزيز العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية الموثوقة، والتعامل مع أكثر من 50,000 طن سنوياً على متن الرحلات الجوية التي تربط لييج والرياض، وفقًا لعقد "ورلد وايد فلايت سيرفيسيز/ ساتس".