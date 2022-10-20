"الخريف": الاستراتيجية الصناعية ستُلامس كل فرد من المجتمع وتخدم المواطن العادي

وأضاف خلال جلسة حوارية حول الاستراتيجية، أن هذا القطاع قدَره أن يتقاطع مع قطاعات كثيرة يخدمها ويتفاعل معها، ويحقق مردودًا اقتصاديًّا كبيرًا؛ حيث إن القطاع الصناعي لا يمكن اعتباره قطاعًا مستقلًّا؛ إنما ممكنًا لكثير من القطاعات.