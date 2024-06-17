في طرفة عين.. "سحابة منى" تلطف أجواء المشاعر وتحوّل المظلات الشمسية إلى واقية من المطر

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في طرفة عين، حوّلت سحابة مطرية على مشعر منى أجواء المشعر من حارة إلى شبه باردة، بعد أن شهدت أجواء لاهبة وحارة طيلة اليوم، شارفت على الـ 50 درجة مئوية بحسب المركز الوطني للأرصاد.
ورصدت عدسة "سبق" مشاعر ضيوف الرحمن وهم يستمتعون بالأجواء المطرية الخفيفة التي وقعت على مشعر منى عصر اليوم، موثقين تلك اللحظات المصحوبة بأجواء مختلطة من الطمأنينة والفرحة وهم يُكملون نسكهم في أول أيام التشريق، وسط خدمات متكاملة في سبيل راحتهم.
وحوّلت "سحابة منى" المفاجئة الأجواء إلى شبه باردة، وأبدلت منافع المظلات الشمسية من واقية من الشمس إلى واقية من المطر، في منظر وثقته عدسة "سبق".
وكانت "الأرصاد" قد أعلنت في وقت سابق، حدوث ارتفاع كبير في درجات حرارة المشاعر المقدسة.