في طرفة عين.. "سحابة منى" تلطف أجواء المشاعر وتحوّل المظلات الشمسية إلى واقية من المطر

في طرفة عين، حوّلت سحابة مطرية على مشعر منى أجواء المشعر من حارة إلى شبه باردة، بعد أن شهدت أجواء لاهبة وحارة طيلة اليوم، شارفت على الـ 50 درجة مئوية بحسب المركز الوطني للأرصاد.