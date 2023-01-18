أشرف الطنجي: صندوق الفعاليات الاستثماري يجعل المملكة وجهة عالمية ويضاعف من فرص العمل

وقال أشرف الطنجي: إن إطلاق سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، صندوق الفعاليات الاستثماري جاء لتعظيم وتأكيد ما حظيت به المملكة في السنوات الأخيرة من مكانة مرموقة عالميًا في عدد من القطاعات الواعدة، منها الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، وهي القطاعات التي يدعمها الصندوق لتكون الأولى عالميًا.