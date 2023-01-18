أشرف الطنجي: صندوق الفعاليات الاستثماري يجعل المملكة وجهة عالمية ويضاعف من فرص العمل

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أمس الثلاثاء، صندوق الفعاليات الاستثماري الذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية مستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة العربية السعودية.
وحول هذا الموضوع أكد أشرف الطنجي، الرئيس التنفيذي لشركة "بري ون" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن بناء بنية تحتية عالمية المستوى لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، سوف يسهم في تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، وتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضاعف من فرص العمل للمواطنين.
وقال أشرف الطنجي: إن إطلاق سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، صندوق الفعاليات الاستثماري جاء لتعظيم وتأكيد ما حظيت به المملكة في السنوات الأخيرة من مكانة مرموقة عالميًا في عدد من القطاعات الواعدة، منها الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، وهي القطاعات التي يدعمها الصندوق لتكون الأولى عالميًا.
وأشار إلى أن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري يعد دفعة كبرى لتطوير بنية تحتية مستدامة للقطاعات الأربعة الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم أثرها وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية في مجالاتها المختلفة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وكذلك دعم برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج الرؤية، وجعل المملكة وجهة عالمية تجذب الجميع لزيارتها؛ لما تحظى به من إمكانات عظيمة، وكفاءة في التنظيم والإدارة، قادرة على أن تبهر العالم.