"حماية المستهلك" تُطلق حملة للتحذير من المنتجات غير الآمنة

أطلقت جمعية حماية المستهلك، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمس الأحد، حملة توعوية للتعريف بالمنتجات غير الآمنة، تحت عنوان "وعيك أمان"
تهدف الحملة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي بين المستهلكين بالمنتجات غير الآمنة والمخاطر المصاحبة لها، وإرشاد المستهلكين إلى ضرورة التعامل مع الشركات الموثوقة.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم: إن الحملة انطلقت تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الجمعية والهيئة، مؤكدًا أهميتها لتعزيز الدور التكاملي بين الجهتين في نشر الوعي لدى المستهلكين.
وأضاف: تأتي الحملة تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يوافق 15 مارس كل عام، معربًا عن تطلعه من خلالها أن نُقدّم رسائل توعوية عن مخاطر المنتجات غير الآمنة، وضرورة الشراء من المتاجر التي تحرص على توفير منتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتُقدم ضمانات على المنتجات، وكذلك تُوفّر خدمات ما بعد البيع.
وتابع "ابن دهيم" قائلًا: تسعى الجمعية لإطلاق مبادرات دورية نوعية، لتحسين تجربة المستهلك في المملكة مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها والتنسيق؛ لتطبيقها مع شركاء الجمعية، وتمكينهم، عبر رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
يُذكر أن جمعية حماية المستهلك، أطلقت حملة التعريف بالمنتجات غير الآمنة "وعيك أمان"، بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة: "وزارة التجارة، ووزارة التعليم، وهيئة الصحة العامة "وقاية"، ومدينة الملك سعود الطبية.