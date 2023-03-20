"حماية المستهلك" تُطلق حملة للتحذير من المنتجات غير الآمنة

وأضاف: تأتي الحملة تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يوافق 15 مارس كل عام، معربًا عن تطلعه من خلالها أن نُقدّم رسائل توعوية عن مخاطر المنتجات غير الآمنة، وضرورة الشراء من المتاجر التي تحرص على توفير منتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتُقدم ضمانات على المنتجات، وكذلك تُوفّر خدمات ما بعد البيع.