في يوم النوم العالمي.. استشاري لـ"سبق": أغلب السعوديين لا يحصلون على نومٍ كافٍ

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، أن أغلب السعوديين "رجالاً ونساءً" لا يحصلون على نومٍ كافٍ؛ فمتوسط نوم السعوديين البالغين من الجنسين، نحو ست ساعات ونصف الساعة، حسب دراسة حديثة له، وهو أقل من عدد ساعات النوم الموصى بها للصحة المثلى عند البالغين، وهي 7 - 9 ساعات من النوم "الرجال والنساء بشكلٍ متساوٍ".