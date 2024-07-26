مواطنون لـ"أمانة مكة": متى يُنقل حراج "خردة المعيصم" إلى مدينة المعادن؟!

يتطلع عدد من سكان مكة المكرمة إلى نقل حراج الخردة الواقع بحي المعيصم إلى مدينة المعادن الجديدة بالعكيشية جنوب مكة المكرمة، التي أنشأتها أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا في إطار التنظيم الجديد الذي يهدف إلى محاربة العشوائية؛ وذلك بعد أن تم نقل تشاليح السيارات بالمقرح إلى المدينة الأكثر تنظيمًا.
وفي التفاصيل، كان من المقرر أن يغلق حراج خردة المعيصم بمكة المكرمة أبوابه، ويلحق بتشاليح السيارات بالمقرح التي تم نقلها رسميًّا إلى مدينة المعادن بالعكيشية، وذلك في إطار التنظيم الجديد الذي يهدف إلى محاربة العشوائية؛ إذ إن مدينة المعادن الجديدة التي أنشأتها أمانة العاصمة المقدسة في جنوب مكة المكرمة بمنطقة العكيشية المتكاملة، وهي منطقة تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ645.000 متر مربع، وتحتوي على مراكز للدوائر الحكومية ذات العلاقة، ومبنى الإدارة العامة لمدينة المعادن، والمراقبة الأمنية، ومرافق الأنشطة التجارية والصناعية الخردة والسكراب (تشاليح السيارات - الجبس - تدوير النفايات).
وتهدف أمانة العاصمة المقدسة إلى توفير كل سُبل الراحة لأصحاب الأنشطة المختلفة، وتهيئة الأماكن المناسبة والملائمة لممارسة أنشطتهم في مواقع مجهزة ومتكاملة الخدمات.
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني في تصريح سابق إلى "سبق": "تم تقسيم المدينة الجديدة الواقعة بالعكيشية إلى ألوان؛ إذ تم تخصيص لون لكل نشاط؛ فالأحمر لتشاليح السيارات، والأزرق لنشاط الخردة والسكراب، ومنطقة اللون الأخضر لنشاط تدوير النفايات، ومنطقة اللون البيج لنشاط الجبس، إضافة إلى مرافق الخدمات المساندة، كالحدائق العامة والتشجير والإنارة ومراكز التسوق والمساجد".
وأكد "زيتوني" أن الموقع الجديد تم تصميمه بأعلى المعايير الفنية، ويتميز بمساحات كبيرة ومتنوعة، وطرق وممرات فسيحة، إضافة إلى احتوائه على الخدمات والمرافق العامة، وكل ما يمكن أن يسهم في توفير الأجواء المناسبة لممارسة هذه الأنشطة.