مواطنون لـ"أمانة مكة": متى يُنقل حراج "خردة المعيصم" إلى مدينة المعادن؟!

وفي التفاصيل، كان من المقرر أن يغلق حراج خردة المعيصم بمكة المكرمة أبوابه، ويلحق بتشاليح السيارات بالمقرح التي تم نقلها رسميًّا إلى مدينة المعادن بالعكيشية، وذلك في إطار التنظيم الجديد الذي يهدف إلى محاربة العشوائية؛ إذ إن مدينة المعادن الجديدة التي أنشأتها أمانة العاصمة المقدسة في جنوب مكة المكرمة بمنطقة العكيشية المتكاملة، وهي منطقة تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ645.000 متر مربع، وتحتوي على مراكز للدوائر الحكومية ذات العلاقة، ومبنى الإدارة العامة لمدينة المعادن، والمراقبة الأمنية، ومرافق الأنشطة التجارية والصناعية الخردة والسكراب (تشاليح السيارات - الجبس - تدوير النفايات).