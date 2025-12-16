بن غاطي العقارية تعلن عن أول مدينة مرسيدس-بنز في العالم في قلب دبي بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليار درهم إماراتي

وفي تعليقه على المشروع، أكد المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تجديد التعاون مع مرسيدس-بنز يعكس رؤية مشتركة تقوم على التميز والابتكار وجودة التصميم. وأوضح أن «مساكن مرسيدس بنز– مدينة بن غاطي» يمثل تجربة حضرية متكاملة تتجاوز مفهوم التطوير العمراني التقليدي، من خلال دمج الفخامة والابتكار في مدينة نابضة بالحياة في قلب دبي. وأعرب عن ثقته بأن المشروع سيشكّل إحدى الوجهات العمرانية البارزة في الإمارة، لما يتسم به من رؤية معمارية متقدمة وتخطيط حضري شامل يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في تطوير المجتمعات المستقبلية.