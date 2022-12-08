ولي عهد الكويت يصل إلى الرياض

وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت إلى الرياض؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد وصل إلى المملكة، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم مع دول عربية، وسط آمال بأن تعزز التعاون العربي الصيني.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الصيني، عقد 3 قمم: قمة "سعودية- صينية" برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الصيني، ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى "قمة "الرياض الخليجية- الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة "الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وتناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كل المجالات.