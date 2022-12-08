ولي عهد الكويت يصل إلى الرياض

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد وصل إلى المملكة، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم مع دول عربية، وسط آمال بأن تعزز التعاون العربي الصيني.