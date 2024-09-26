"مؤسسة الرياض": تجربة فريدة ونقلة نوعية في العمل غير الربحي والصحة والسعادة والتعليم

ويُسهم هذا التعاون في تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بشكل فعّال، ومن المتوقع أن يكون لمؤسسة الرياض غير الربحية تأثير كبير على تحسين جودة الحياة في العاصمة السعودية، إلى جانب التأثير الإيجابي على الصحة العامة والتعليم، يُتوقع أن تُسهم المؤسسة في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، وتقديم نموذج يُحتذى به في إدارة المشروعات الاجتماعية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم.