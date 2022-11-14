تجربة ترفيهية جديدة ضمن فعاليات "رياض زوو"

كما توفر المنطقة الكثير من المساحات الخضراء العامة للنزهات مع العائلة والأصدقاء، إضافةً إلى المطاعم والمقاهي، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الفعاليات، مثل جدار التسلق، وبيت السلاحف، وإطعام الحيوانات، والسير في النفق الزجاجي بين النمور.