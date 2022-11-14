تجربة ترفيهية جديدة ضمن فعاليات "رياض زوو"

تقدم منطقة "رياض زوو"، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، تجارب جديدة وممتعة لزوارها.
تتضمن التجارب مشاهدة الحيوانات عن قرب، وتقديم الطعام المحبب للحيوانات المفترسة والأليفة منها، باستخدام ملاقط خاصة للطعام عبر الشبك، ورؤيتها وهي تفترس وجبتها، في مغامرة مفعمة بالشغف والتحدي، وسط توفر أعلى معايير الأمن والسلامة.
وتتيح منطقة "رياض زوو" التي انطلقت فعالياتها في الثامن من نوفمبر 2022، لزائريها الاقتراب من الأسود والتقاط الصور لهذه التجربة المثيرة والمليئة بالمغامرات.
وتستقبل الحديقة زوارها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/zones/riyadh-zoo/.
كما توفر المنطقة الكثير من المساحات الخضراء العامة للنزهات مع العائلة والأصدقاء، إضافةً إلى المطاعم والمقاهي، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الفعاليات، مثل جدار التسلق، وبيت السلاحف، وإطعام الحيوانات، والسير في النفق الزجاجي بين النمور.
إضافةً إلى التفاعل مع النمر الأبيض، وشد الحبل مع الأسد، وتجربة بيت البونقو، والمرور من الغرف المظلمة للبوم، وتجربة الواقع الافتراضي.
وأصبحت "رياض زوو" منطقة جذب في موسم الرياض 2022، لما تقدمه لزائريها من متعة وترفيه، من خلال الاستمتاع بتجربة تفاعلية لإطعام الحيوانات ومراقبة حركاتها اليومية، حيث تحتوي على أكثر من 1300 حيوان، من 190 فصيلة، في 6 مناطق محمية.
ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب.
وأيضًا سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.
كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.